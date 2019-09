Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Wohnhaus

Grafschaft-Bölingen (ots)

Die abendliche Abwesenheit der Bewohner nutzten bisher unbekannte Täter für einen Einbruch in Grafschaft-Bölingen. Die rückwärtige Terrassentür wurde mit einem Hebelwerkzeug geöffnet, sodass die Täter in das Haus gelangten und sich auf die Suche nach Beute machen konnten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bis zum Berichtszeitraum nicht geklärt werden. Es entstanden massive Beschädigungen in Höhe von ca. 1500 Euro.

