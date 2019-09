Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer infolge einer Ölspur

Bollendorf (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 11:45 Uhr, kam ein 34-jähriger Motorradfahrer in der Neuerburger Straße in Bollendorf infolge einer Ölspur zu Fall und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Der belgische Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

