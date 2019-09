Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Lünebach (ots)

Am Samstag, den 21.09.2019, ist es gegen 20:00 Uhr auf der B410 zwischen Lünebach und Lichtenborn im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bisher unbekannter PKW befuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Baustellenbereich aus Richtung Lünebach kommend in Fahrtrichtung Lichtenborn. Zur Verhinderung einer frontalen Kollision wich die Unfallbeteiligte mit ihrem PKW nach rechts aus und beschädigte diesen beim Überfahren einer Fräskante. Der bisher unbekannte Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

