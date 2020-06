POL-LG: ++ Frau sexuell belästigt - Jugendliche als Zeugen gesucht ++ Beregnungsanlage umgekippt ++ Sattelzug in Schlangenlinien unterwegs - Fahrer betrunken ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Bardowick - Nachbar zu laut - ins Gesicht geschlagen

Weil es nebenan zu laut war, ging ein 26 Jahre alter Anwohner in der Krugstraße am 30.06.20, um kurz nach 00.00 Uhr, zu seinem 25 Jahre alten Nachbarn. Der Ältere beschwerte sich über die Lautstärke und soll den 25-Jährigen geohrfeigt haben bevor er zurück in seine Wohnung ging. Der 25-Jährige suchte den Nachbarn in Folge seinerseits in der Wohnung auf, wo er ihn geschlagen und gekratzt haben soll. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Lüneburg - Betrüger erhält Zugriff auf Computer - mehrere tausend Euro Schaden

Ein unbekannter Täter hat einen 58 Jahre alten Lüneburger unter Vorspiegelung falscher Tatsachen davon überzeugt ihm einen sogenannten Teamviewer-Zugriff auf seinen Computer zu gewähren. In Folge erlangte er Zugangsdaten eines vom 58-Jährigen genutzten Service für Online Banking und führte mehrere Transaktionen aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Pkw zerkratzt - Zeuge verfolgt und stellt amtsbekannten Täter

Die Polizei leitete gegen einen polizeilich bekannten 41-Jährigen ein, der im dringenden Verdacht steht am Morgen des 30.06.20, gegen 06.15 Uhr, einen Opel, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sülfmeisterstraße abgestellt war, beschädigt zu haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ja 1.000 Euro. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer hatte gegen 07.05 Uhr in seinem Pkw sitzend am St. Lambertiplatz gestanden und ein lautes Kratzgeräusch gehört. Nachdem er festgestellt hatte, dass an seinem Pkw ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden war, verfolgte er den Täter in Richtung Sülztorstraße. Der 41-Jährige wurde von der hinzugerufenen Polizeistreife in ein Psychiatrisches Klinikum gebracht. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen am Opel sowie dem Audi eingeleitet.

Bereits am Montag, zwischen 10.15 und 10.20 Uhr, fügte ein Unbekannter einem VW, der auf dem Parkplatz eines Geldinstituts im Oedemer Weg abgestellt war, einen langen Kratzer zu. In der Straße Bei der St. Johanniskirche wurden am 20.06.20, gegen 20.10 Uhr, drei Pkw unterschiedlicher Marken zerkratzt, so dass jeweils Sachschäden von ca. 1.000 Euro an den Pkw entstanden. Es ist nicht auszuschließend, dass der 41-Jährige auch für diese Taten in Frage kommt.

Melbeck - Sattelzug in Schlangenlinien unterwegs - Fahrer betrunken

Zeugen beobachteten auf der B4 und B 209 einen Sattelzug, der von einem 51-jährigen Fahrer über mehrere Kilometer in Schlangenlinien geführt wurde. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Sattelzuges unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Dieselkraftstoff aus Lkw abgezapft

Zwischen dem 27. und 29.06.20 zapften unbekannte Täter aus einem Lkw, der auf einem Lkw-Parkplatz in der Hamburger Straße abgestellt war, ca. 220 l Dieselkraftstoff ab und entwendeten diesen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 30.06.20, gegen 07.25 Uhr, bog der 64 Jahre alte Fahrer eines VW von der Reichenbachstraße nach rechts i die Straße Im Wendischen Dorfe ein. Hierbei übersah er eine 33-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Reichenbachstraße in Richtung Am Schifferwall befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 33-Jährige stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum. An Pkw und Fahrrad entstanden zusätzlich Sachschäden von ca. 2.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fensterscheibe eingeworfen

Zwischen dem 29.06.20, 17.30 Uhr, und dem 30.06.20, 07.10 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Münzstraße ein. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Dannenberg - Reifen zerstochen

In der Nacht zum 30.06.20 wurden die Reifen eines Pkw zerstochen, der in der Uelzener Straße abgestellt war. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Karwitz - Beregnungsanlage umgekippt

Am 30.06.20, zwischen 00.00 und 01.00 Uhr, kippten unbekannte Täter den Laufwagen einer in Betrieb befindliche Beregnungsanlage um, die auf einem Kartoffelacker aufgestellt ist. Durch das automatische Einziehen des Schlauches wurden Bauteile der Beregnungsanlage beschädigt. Weiterhin entstand Schaden durch das Ausspülen zahlreicher Kartoffelpflanzen. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf ca. 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fahrrad gestohlen

Ein rotes Damenfahrrad Contoura, welches am 29.06.20 in der Straße Ilmenauufer abgestellt war, wurde zwischen 08.40 und 11.40 Uhr, von unbekannten Tätern gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Einbruch in Saftbar

In der Nacht zum 29.06.20 brachen unbekannte Täter in eine Saftbar in der Dahlenburger Landstraße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen Wechselgeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Bienenbüttel - Frau sexuell belästigt - Jugendliche als Zeugen gesucht

Ein polizeilich bekannter 24-Jähriger steht im dringenden Verdacht am Montagabend eine Fahrradfahrerin sexuell belästigt zu haben. Die Radfahrerin war am 29.06.20, gegen 21.00 Uhr, in der Ebstorfer Straße unterwegs, als sie von dem 24-Jährigen zunächst angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf fasste der 24-Jährige der Frau u.a. an die Brust. Bislang unbekannten Jugendlichen gelang es den 24-Jährigen zu vertreiben. Die couragierten Jugendlichen werden gebeten sich mit der Polizei Bienenbüttel, Tel.: 05823/954000, in Verbindung zu setzen.

