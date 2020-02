Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher meldet Einbruch in Grevel - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Als ein Schüler am Dienstagnachmittag (4. Februar) nach Hause kam und offensichtliche Einbruchsspuren vorfand, reagierte er goldrichtig. Er rief bei seinen Eltern und der Polizei an und wartete vor dem Haus.

Die Polizisten erschienen wenig später am Einfamilienhaus in der Leveringstraße. Sofort umstellten sie das Grundstück und eilten mit dem Jungen in den Garten. Hier erkannten sie einen Verdächtigen, der gerade Reißaus nahm. Der Mann sprang über einen Zaun, die Polizisten verfolgten ihn. Auf einer Grünfläche gelang ihnen die Festnahme. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Dortmunder mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Ein Richter ordnete nach der Festnahme Untersuchungshaft an.

Einem zweiten Tatverdächtigen gelang offenbar unbemerkt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr in der Leveringstraße in Grevel wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

