POL-DO: Vergebliche Flucht - Rollerfahrer nach Verfolgung festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0142 Ein Rollerfahrer flüchtete gestern (5.2.) vergeblich vor der Polizei. Drogen, Haftbefehl und kein Führerschein waren der Grund der Flucht.

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 47-jährige Dortmunder Rollerfahrer gegen 22 Uhr auf der Arminiusstraße in Richtung Huckarde. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Die Anhaltezeichen ignorierte der Rollerfahrer komplett. Der Dortmunder bog von der Arminiustraße auf den Fußweg entlang der Mallinckrodtstraße ab. Am Ende des Fußwegs zur Huckarder Straße wollte er nach links auf den Gehweg der Huckarder Straße in Richtung Norden fahren. Dabei geriet er augenscheinlich auf die dortige Grünfläche, rutschte weg und stürzte. Die Beamten nahmen den unverletzten 47-Jährigen daraufhin fest.

Gründe für die Flucht gab es einige. Zunächst einmal stand der Dortmunder augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Kleine Portionen davon führte er zudem mit sich. Einen gültigen Führerschein hatte er auch nicht. Das Beste zum Schluss: einen offenen Haftbefehl mit Freiheitsstrafe über ein Jahr.

Die Polizisten brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

