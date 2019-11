Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zigarettenautomat mit Traktor entwendet

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 03:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen zunächst unbekannten Traktorfahrer, der mehrmals gegen einen Zigarettenautomaten an der Eppendorfer Straße fuhr. Anschließend nahm er den Automaten mit der Vordergabel auf und riss ihn aus der Verankerung. Die eingesetzten Beamten konnten der ca. drei Kilometer langen Fahrspur des Traktors folgen und holten das Fahrzeug ein. Den Automaten hatte der Tatverdächtige zwischenzeitlich in einem Waldstück abgelegt. Ein 20-Jähriger aus Haltern am See konnte als Fahrer des Traktors ausgemacht werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Als der Tatverdächtige die Polizeibeamten mit zur Polizeiwache für eine Blutprobe begleiten sollte, leistete er zunächst Widerstand. Die Polizisten wurden leicht verletzt. An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden.

