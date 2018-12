POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 04.12.2018

Wer kennt den Heidschnuckenbock? Bild-Infos Download

Goslar (ots) - Unfall mit Heidschnucke, Tierhalter wird gesucht

Am Di., 04.12.2018, 06.55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Harzburg mit seinem Renault die Straße von Astfeld i.R. Langelsheim. In Höhe des Sportplatzes Astfeld lief ein Heidschnuckenbock von rechts kommend vor den Pkw und wurde durch den Zusammenstoß getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tierhalter, da dieser bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

