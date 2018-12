POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 04.12.18

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienwohnhaus.

Seesen. Am Montag, zwischen 08.30 und 13.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam durch die Tür eines Vorbaubereichs in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Am Oberen Pandelbach einzudringen. Es blieb bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in derzeit nicht bezifferbarer Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Strasse Am Oberen Pandelbach bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bei Unfall leicht verletzt.

Liebenburg. Am Montagvormittag, 09.05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Goslarer mit seinem anthrazitfarbenen Dacia Logan mit GS-Kennzeichen die B 6 von Jerstedt in Kunigunde. Beim Überholen eines Lkw in einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug zunächst ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw mehrfach gegen die Grabenböschung und kam hier schließlich total beschädigt zum Liegen. Der Goslarer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montag, zwischen 07.30 und 15.56 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz neben der Kirche in der Jerstedter Straße ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Ford Fiesta mit HZ-Kennzeichen durch ein Fahrzeug vermutlich beim Wenden im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

