POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.12.2018

Goslar (ots) - Diebstahl eines Anhängerkompressors

In der Zeit vom 30.11.2018, 12.00 Uhr, bis 03.12.2018, 10.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Anhängerkompressor einer Firma aus Kirchheim auf einem Lagerplatz in Ildehausen. Die Zufahrt des Lagerplatzes war mit einem Baugitter, das verschlossen war, abgesichert. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 03.12.2018, gegen 10.50 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann aus Göttingen in Seesen in der Bockenemer Straße überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bür)

Verkehrsunfall mit Flucht

Bereits am 30.11.2018, in der Zeit von 17.45 bis 19.35 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in Bornhausen, Klingenhagener Straße/Ecke Schallerwinkel, auf einem Parkplatz den PKW eines 51-jährigen Mannes aus Hahausen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (bür)

