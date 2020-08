Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - schwerer Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Aktuell sind Polizei und Rettungsdienste in Bocholt im Einsatz. Dort ereignete sich in der Ortslage Barlo ein schwerer Verkehrsunfall auf der Barloer Ringstraße, Ecke Külve. Ein Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde großräumig abgesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert an. Es wird nachberichtet.

