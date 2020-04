Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kellereinbruch in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch 8 Uhr in den Kellerbereich eines Discounters in der Freiburger Straße im Stadtteil Rohrbach ein. Dazu wurde eine Metalltür brachial aufgehebelt. Entwendet wurde nichts, die Räume waren leer. Der Schaden lässt sich noch beziffern. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

