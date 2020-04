Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Waldhütte - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 19. April und Mittwoch, 22. April in eine Waldhütte im Waldgebiet am Anglersee ein. Die Einbrecher beschädigten mit roher Gewalt die hölzernen Klappläden der Hütte, die sich an der Nordseite des See im Dreieck zwischen A 6, A 61 und B 39. Zudem schlugen die Unbekannten die Fenster ein und gelangten ins Innere der Hütte. Hier entnahmen sie das Mobiliar und warfen es in den See. Durch den Gewässerwart des Anglersees wurde die Tat am Mittwochnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/ 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell