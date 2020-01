Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagabend stürzte ein Kleinkraftradfahrer nachdem ein Auto ihn beim Abbiegen auf der Schloßstraße touchierte. Der 59-Jährige wollte gegen 22:30 Uhr an der Kreuzung Schloßstraße/Walhallastraße/Rudolf-Brandes-Allee links abbiegen. Hinter ihm auf der Linksabbiegerspur fuhr ein schwarzer Wagen. Beim Abbiegen überholte ihn das Auto links, touchierte den Bad Salzufler und fuhr weiter. Der Mann stürzte und verletzte sich am Arm. Hinweise auf den PKW nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell