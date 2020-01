Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Geldautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte mit roher Gewalt zwei Geldautomaten in einer Volksbank auf und stahlen eine niedrige sechsstellige Bargeldsumme. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Innere der Filiale in der Rintelner Straße. Sie brachen die Rückseiten der Geldautomaten auf und gelangten so an die Geldfächer.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis der Bank beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

