Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fahndung nach Diebstahl von EC-Karte.

Lippe (ots)

Die Polizei fahndet mit dem Bild einer Überwachungskamera nach einer Tatverdächtigen, die mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld abgehoben hat.

Schon am 2. September 2019 drangen Unbekannte morgens in eine Wohnung in Pivitsheide ein und stahlen eine Geldbörse samt EC-Karte. Gegen 10 Uhr am gleichen Tag hob eine Frau mit der Karte 1000 Euro an einem Geldautomaten in einer Sparkasse ab. Dabei wurde die Unbekannte von der Überwachungskamera aufgenommen. Zur Zeit der Abhebung trug die Frau eine große Sonnenbrille und hatte ein schwarz-weiß-gemustertes Kopftuch auf. Sie hat dunkle Haare. Ein Foto der Frau kann im Fahndungsportal der Polizei NRW angesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-diebstahl-computerbetrug

Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 entgegen.

