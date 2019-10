Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Bausendorf (ots)

Am 24.10.2019, etwa gegen 10.30 Uhr fiel auf der Stecke von Bausendorf nach Wittlich ein weißer Sprinter der Marke Renault durch sein rücksichtloses und gefährdendes Verhalten auf. Zeugen konnten beobachten, wie das Fahrzeug mehrfach in unübersichtlichen Kurven auf die Gegenfahrbahn geriet und es nur durch Glück nicht zu Unfällen kam. Die Polizei Wittlich sucht hierfür Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines braunen Pkw KIA mit Wittlicher Kennzeichen, der trotz Gegenverkehr in der Ortslage von Wittlich-Dorf überholt wurde und stark abbremsen musste, möchte sich bitte mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

