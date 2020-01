POL-AUR: Osteel - Lkw und Kleintransporter kontrolliert

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in Osteel Lkw und KIeintransporter kontrolliert. Insgesamt hielten die eingesetzten Beamten bei der Kontrolle an der Brookmerlander Straße mehr als 45 Fahrzeuge an. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. In acht Fällen war etwa die Ladung nicht ausreichend gesichert. Ein Fahrer war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Die Beamten stellten bei den 46 kontrollierten Fahrzeugen unter anderem sicherheitsrelevante Mängel, Überschreitungen der zulässigen Fahrzeugabmessungen, Überschreitungen des Termins der Sicherheitsprüfung oder Hauptuntersuchung oder fehlende Kennzeichnung am Anhänger fest. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 28 Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

