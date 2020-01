Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - In Bankfiliale eingestiegen; Großefehn - Reifen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - In Bankfiliale eingestiegen

Unbekannte haben sich am Montagabend gewaltsam Zutritt zu einer Bankfiliale in Großefehn verschafft. Zwischen 23.45 Uhr und 0 Uhr schlugen sie die Glasscheibe einer Tür ein und betraten das Gebäude im Postweg. Als im Inneren der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Reifen gestohlen

Unbekannte haben in Großefehn mehrere Lkw-Reifen gestohlen. Die Täter brachen in der Schmiedestraße einen Container auf und entwendeten dort gelagerte Reifen. Der Vorfall ereignete sich in dem Zeitraum von Montag, 23.12.2019, 12 Uhr, bis Dienstag, 14.01.2020, 13.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

