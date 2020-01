Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufbruchversuch an Geldautomat scheitert

Warburg (ots)

Bei dem Versuch, einen Geldautomaten in Warburg gewaltsam zu öffnen, sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag offenbar gescheitert. Am Dienstag, 7. Januar, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 3:50 Uhr Zugang zu dem Vorraum einer Bankfiliale an der Hauptstraße und versuchten dort, an den Inhalt des dort aufgestellten Geldautomaten zu gelangen. Nach erster Einschätzung der Polizei war sogar eine Sprengung beabsichtigt. Aus noch unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Nach Angaben von Zeugen, die auch die Polizei verständigten, flüchteten die Täter in einem Fahrzeug, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kriminalpolizei in Höxter, Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

