Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbrecher lassen Wasser in Badewanne ein

Breckerfeld (ots)

Was zunächst nach einem gewöhnlichen Einbruch aussieht, wirft dennoch Fragen auf. Unbekannte drangen am Donnerstag, zwischen 16:00 und 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Heider Kopf ein. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und kamen so in das Haus. Sie durchsuchten die Räume und fanden Bargeld und eine hochwertige Herrenarmbanduhr als Beute. Im Badezimmer ließen sie Wasser in die Badewanne ein und schütteten die gefundenen Schmuckschatullen in das Wasser. In die Toilette stopften sie Handtücher. Warum die Täter so vorgingen, ist bisher unbekannt.

