Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pedelec in Beverungen gestohlen

Beverungen (ots)

Ein hochwertiges Pedelec ist am Neujahrstag in Beverungen gestohlen worden. Das Fahrrad war an einem Stellplatz auf einem Privatgrundstück an der Langen Straße angeschlossen. Der Diebstahl muss sich in dem Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr am 1. Januar ereignet haben. Es handelt sich um ein Fahrrad mit Mittelmotor der Marke Kreidler, Modell Vitality Eco 6, Tiefeinstieg, Farbe rot/schwarz, Akku auf dem Gepäckträger. Die Seriennummer ist bekannt. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

