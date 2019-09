Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Mountainbiker stürzt Hang hinunter; Fahndung nach rasendem Motorradfahrer; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag von der Straße abgekommen und eine längere Strecke durch den Straßengraben gefahren. Die 74-Jährige war um 14.20 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der L 384 von Gomaringen kommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Etwa 100 Meter vor einem Feldweg kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr bis zur Feldwegeinmündung "Gewand Mahdach" durch den Straßengraben. Dort konnte die Frau wieder auf die Straße zurückfahren und blieb nach weiteren rund 50 Metern stehen. Äußerlich wies die Fahrerin nach dem Unfall keine Verletzungen auf. Sie wurde jedoch noch an der Unfallstelle von einer Notärztin untersucht und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Weiterhin wurden ein Leitpfosten und zwei kleinere Bäume beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Pkw umgekippt

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden geführt. Gegen 18.50 Uhr bog eine 48 Jahre alte Lenkerin eines IVECO-Lkw, die die K 6728 von Bronnweiler herkommend befuhr, nach links auf die L 383 in Richtung Reutlingen ab. Hierbei kollidierte der Laster mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fiat Panda eines 53-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Kleinwagen um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Sowohl der Fahrer des Panda als auch die 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Pfullingen (RT): Fußgängerin von Pkw angefahren

Am Dienstagnachmittag ist in Pfullingen eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Braikestraße und beabsichtigte, an der Kreuzung mit der Kaiserstraße nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang erfasste die Mercedes A-Klasse des jungen Mannes mit der Fahrzeugfront eine 53 Jahre alte Fußgängerin, die gerade die Kaiserstraße überquerte. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Frau auf die Fahrbahn. Ihre Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend, der sich infolge einer Vorfahrtsmissachtung ereignet hat, sind drei Personen leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger war mit seinem Ford Focus gegen 23.40 Uhr auf der Nürtinger Straße unterwegs und wollte in der Folge nach links auf die B 313 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines VW Golf, der von links kommend in Richtung Noyon-Allee fuhr. Der 20-jährige Golf-Fahrer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb ein Rettungswagen an die Unfallstelle angefordert wurde. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf zirka 8.000 Euro. Der Golf wurde zudem abgeschleppt. (mr)

Esslingen (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagmittag, kurz nach 13.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall in der Brückenstraße geführt. Ein 33 Jahre alter Lenker eines VW Transporters, der von der Vogelsangbrücke kommend in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war, erkannte zu spät, dass eine 42-jährige Nissan-Fahrerin nahezu bis zum Stillstand abgebremst hatte und fuhr auf. Beim Aufprall zogen sich eine 68-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren, die ebenfalls im Nissan saßen, leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. (mr)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mountainbiker Hang hinuntergestürzt

Ein Mountainbiker ist am Dienstagabend einen Hang hinabgestürzt und in einer Felsspalte hängengeblieben. Er musste in einer aufwändigen Bergung von der Bergwacht gerettet werden. Der 46-Jährige war in einer siebenköpfigen Gruppe kurz nach 19 Uhr auf einem schmalen Waldweg von Erkenbrechtsweiler herkommend in Richtung Burg Hohenneuffen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Radfahrer mit seinem Schuh an einer herausstehenden Wurzel hängen und kam vom Weg ab. Anschließend stürzte er samt seinem Fahrrad einen Hang hinab und blieb so unglücklich in einer Felsspalte hängen, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Rettung des Verunglückten durch die Bergwacht gelang kurz vor 20.30 Uhr. Mit einer schweren Beinverletzung wurde der Mann dem Rettungsdienst übergeben und in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim (ES): Fahrzeug machte sich selbstständig

Einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro hat ein führerloses Auto am Dienstagnachmittag angerichtet. Ein älteres Ehepaar hielt um 15.40 Uhr mit ihrem Mercedes am Fahrbahnrand in der Alte Plochinger Steige an. Nachdem beide das Fahrzeug verlassen hatten, bemerkte der Mann, dass seine Ehefrau den Motor laufen ließ. Daraufhin ging der Senior zu dem Pkw zurück und beugte sich durch die Fahrertür ins Innere. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich die G-Klasse in Bewegung und rollte rückwärts die Straße hinunter. Hierbei wurde der Mann mitgeschleift, bis er sich aus dem Fahrzeug fallen lassen konnte. Unglücklicherweise wurde im Anschluss sein Bein von dem Mercedes überrollt. Das Auto touchierte danach eine Steinmauer und prallte gegen eine Treppe. Danach riss die noch offenstehende Fahrertür an einem Laternenmast ab. Die führerlose Fahrt ging weiter in ein Grundstück, auf dem ein Motorroller und ein Motorrad umgestoßen sowie ein geparkter VW Golf beschädigt wurden. Weiterhin wurden ein Baum, ein Briefkasten und eine Mülltonne zerstört, bis der Pkw an einer massiven Hecke zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in eine Klinik. Der Mercedes musste geborgen werden. (ms)

Esslingen (ES): Rasender Biker überfährt mehrere rote Ampeln (Zeugenaufruf)

Gleich mehrere rote Ampeln hat ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag im Esslinger Stadtgebiet überfahren, als er von der Polizei angehalten werden sollte. Der Biker fiel einer Streife des Polizeireviers Esslingen kurz vor 15 Uhr auf, als er in der Berliner Straße bei Rot über eine Ampel fuhr. Die Beamten wollten daraufhin den Krad-Lenker in der Augustinerstraße stoppen. Der Unbekannte missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und raste mit bis zu 100 km/h davon. Der Motorradfahrer fuhr mit seiner Suzuki im Anschluss entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch die Hauffstraße, über die Zwingerstraße auf die Entengrabenstraße in Richtung Maillestraße. An der Maillekreuzung missachtete er erneut das Rotlicht und bog verbotswidrig nach rechts in die Wehrneckarstraße in Richtung Maille-Park ab. Hier verloren ihn die Polizisten zunächst aus den Augen. Gegen 15.15 Uhr wurde im Rahmen der Fahndung das Motorrad in der Schelztorstraße erneut gesichtet. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer sofort wieder Gas und fuhr zum wiederholten Mal über eine rote Ampel. Eine Verfolgung wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (ms)

Esslingen (ES): Mutmaßlichen Exhibitionisten geschnappt

Das Polizeirevier Esslingen ist am Dienstagabend einem mutmaßlichen Exhibitionisten habhaft geworden. Der 24-jährige Tatverdächtige saß den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 19.15 Uhr zwischen Berkheim und Denkendorf auf einer Bank neben einem Feldweg und masturbierte bei heruntergelassener Hose. Eine 18 Jahre alte Joggerin, die den Mann passierte, bemerkte den Vorfall. Eine alarmierte Streifenbesatzung traf den 24-Jährigen in der Folge noch auf der Bank sitzend an. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Ampelmast geprallt

Eine offensichtlich alkoholisierte Autofahrerin ist in der Nacht zum Mittwoch mit ihrem Wagen in der Pliensauvorstadt mit einem Ampelmast zusammengestoßen. Die 38-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge mit ihrem Peugeot kurz nach zwei Uhr im Bereich Stuttgarter Straße / Eberhard-Bauer-Straße unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte daraufhin gegen den Mast einer Fußgängerampel und kam daran zum Stehen. Der Aufprall war so heftig, dass am Peugeot alle Frontairbags auslösten. Die von Zeugen hinzugerufene Streifenbesatzung stellte bei der augenscheinlich unverletzten Unfallverursacherin deutlichen Alkoholgeruch fest. Dies bestätigte auch ein vorläufiger Test. Die 38-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden am Peugeot sowie der Ampelanlage lässt sich noch nicht beziffern. (mr)

Rottenburg (TÜ): Teures Missgeschick

Ein teures Missgeschick ist einem älteren Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag in Oberndorf unterlaufen. Der Senior parkte um 16.15 Uhr sein Auto in der Wendelsheimer Straße. Da er offensichtlich vergessen hatte, die Handbremse richtig anzuziehen, rollte sein Fahrzeug los. Der Wagen prallte im Anschluss gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. (ms)

