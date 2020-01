Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Zeugen gesucht; Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag gegen 6.10 Uhr in Großefehn ereignet. Ein unbekannter Autofahrer geriet nach bisherigem Erkenntnistand auf dem Postweg in Richtung Strackholt in einer Kurve zu weit nach links und touchierte einen entgegenkommenden Peugeot Boxer am Außenspiegel. Der Außenspiegel des Peugeot wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Ein weißer Hyundai Tucson ist am Montagabend auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt worden. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr stand der Wagen auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung an der Oldersumer Straße. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Hyundai vorne links. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Donnerstag, 16.01.2020, in Aurich ereignete. Eine 57 Jahre alte Radfahrerin war gegen 18.45 Uhr auf dem Wallster Weg in Richtung Walle unterwegs, als ihr in Höhe der Straße Zur kleinen Bleiche ein bislang unbekannter Radfahrer offenbar mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Die Frau geriet im Begegnungsverkehr ins Straucheln und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Südbrookmerland leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg der Auricher Straße in Richtung Moordorf unterwegs. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr mit seinem Auto von dem dortigen Supermarktparkplatz und übersah dabei den Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 62-Jährige aus Südbrookmerland stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

