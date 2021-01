Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-Jähriger tödlich verunglückt

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagmittag (12.30 Uhr) ging ein 41-Jähriger aus Euskirchen auf dem Gehweg an der Frauenberger Straße stadteinwärts. Plötzlich fiel der Mann nach links auf die Straße und wurde dort von einem Kleintransporter überrollt. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen verstarb der Euskirchener noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme ist zurzeit noch nicht beendet. Die Frauenberger Straße in Richtung der Autobahn A1 ist weiterhin gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell