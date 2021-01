Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw-Fahrer volltrunken unterwegs

53945 Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Zeugen fiel Montagnachmittag (15.35 Uhr) auf der Landstraße 115 ein Lkw in Fahrtrichtung Ahrhütte auf. Nach Aussagen der Zeugen fuhr das Fahrzeug in starken Schlangenlinien über die gesamte Fahrstreifenbreite. Die Zeugen informierten die Polizei. Währenddessen wendete der Fahrer sein Fahrzeug im Einmündungsbereich der Abzweigung Reetz und fuhr zurück in Richtung der Bundesstraße 51. Im weiteren Verlauf der Bundesstraße 51 konnte das Fahrzeug in Höhe des "Forstwald" angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2.00 Promille. Dem 42-Jährigen aus Prüm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

