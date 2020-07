Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sichere Urlaubszeit - Das eigene Zuhause vor einem Einbruch schützen

Präsidialbereich (ots)

Die Ferienzeit nutzen viele Bürgerinnen und Bürger, um zu verreisen. Ihr unbewohntes Zuhause ist in dieser Zeit ein potentielles Ziel für Einbrecher. Schützen Sie Ihr Heim vor Einbrüchen, auch in der Ferienzeit! Damit Sie beruhigt in den Urlaub fahren können, beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

-Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren! -Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen! Einbrecher kennen jedes Versteck. -Programmieren Sie wenn möglich Ihre Rollladensteuerung so ein, dass die Rollläden nachts verschlossen sind und tagsüber geöffnet sind. Sollten Sie keine elektrischen Rollläden haben bitten Sie einen Nachbarn dies zu übernehmen! -Bitten Sie einen Nachbarn ihren Briefkasten regelmäßig zu leeren! -Verstauen Sie Gartenmöbel und andere Gegenstände, die als Einstiegshilfen genutzt werden können! -Posten Sie in sozialen Netzwerken nicht öffentlich, dass sie länger abwesend sind! Auch Einbrecher nutzen soziale Netzwerke.

Mehr Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite www.k-einbruch.de oder persönlich bei der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidium Rheinpfalz, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621 963 -1151, E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de .

