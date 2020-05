Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Abschlussmeldung zu "Polizei anlässlich mehrerer Kundgebungen am 1. Mai im Einsatz" - Hier: Versammlungen weitgehend friedlich verlaufen - Corona-VO wurde größtenteils eingehalten

Freiburg (ots)

Weitgehend friedlich verlaufen sind mehrere Versammlungen in Freiburg anlässlich des 1. Mais 2020. Die Polizei war verstärkt präsent, um den geordneten Ablauf der Veranstaltungen und die Einhaltung der Corona-Verordnung zu gewährleisten.

Im Seepark kam es im Laufe des Tages zu vereinzelten Aktionen, bei denen Transparente aufgehängt wurden. Von zwei Personen, die eine Absperrung überkletterten, um ein Plakat aufzuhängen, wurden die Personalien aufgenommen.

Auf dem Platz der Alten Synagoge fanden zwei angemeldete Versammlungen statt. An der ersten Versammlung ab 11.30 Uhr ("Seebrücke") nahmen circa 80 bis 100 Personen teil. Bei der zweiten Kundgebung ("Solidarität für alle") ab 14 Uhr zählte die Polizei rund 600 Teilnehmer. Durch die zuständige Versammlungsbehörde erteilte Auflagen zum Infektionsschutz - beispielsweise das Halten eines Mindestabstandes und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung - wurden durch die Teilnehmer beider Veranstaltungen eingehalten.

Ebenfalls auf dem Platz der Alten Synagoge startete ab circa 15 Uhr eine nicht angemeldete Fahrraddemonstration mit bis zu 500 Teilnehmern. Nach einem Kooperationsgespräch mit der Polizei konnte die Versammlung unter Beachtung erteilter Auflagen zum Infektionsschutz durchgeführt werden. So hatten die Teilnehmer Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen und ausreichend Abstand zueinander zu halten. Während der Veranstaltung kam es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Auflagen wurden weitestgehend eingehalten. In einigen Fällen, in denen Teilnehmer keine Maske trugen oder die Mindestabstände zueinander nicht einhielten, führte die Polizei aufklärende Gespräche und die Organisatoren gaben hierzu Sicherheitshinweise zu Beginn der Zwischenkundgebungen. Die Versammlung endete mit einer Abschlusskundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz.

Eine weitere nicht angemeldete Fahrraddemonstration mit zeitweise bis zu 200 Teilnehmern startete um circa 20 Uhr beim Stadtgarten. Während der Demonstration kam es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und gefährlichen Situationen, insbesondere mit dem Begegnungsverkehr. Die Teilnehmer zeigten trotz mehrmaliger Ansprachen durch die Polizei keine Kooperationsbereitschaft. Ansagen zu Streckenführung und Infektionsschutzmaßnahmen im Sinne der Corona-Verordnung wurden ignoriert. Nach mehrmaliger Androhung der Polizei, die Versammlung aufzulösen, löste sich der Fahrradzug um circa 22 Uhr auf.

Ursprungsmeldung:

Anlässlich des 1. Mais finden in Freiburg heute mehrere Kundgebungen statt. Die Polizei ist im Einsatz, um sowohl den ungestörten Ablauf dieser Veranstaltungen als auch die Einhaltung der Corona-Verordnung zu gewährleisten. Am Nachmittag setzte sich im Innenstadtbereich eine Fahrraddemonstration mit schätzungsweise 500 Teilnehmern in Bewegung. Aufgrund dieser Kundgebung kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell