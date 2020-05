Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei anlässlich mehrerer Kundgebungen am 1. Mai im Einsatz

Freiburg (ots)

Anlässlich des 1. Mais finden in Freiburg heute mehrere Kundgebungen statt. Die Polizei ist im Einsatz, um sowohl den ungestörten Ablauf dieser Veranstaltungen als auch die Einhaltung der Corona-Verordnung zu gewährleisten. Am Nachmittag setzte sich im Innenstadtbereich eine Fahrraddemonstration mit schätzungsweise 500 Teilnehmern in Bewegung. Aufgrund dieser Kundgebung kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell