Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Nikolauskapelle, Wittlich-Neuerburg

Wittlich (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 29.03.2020 bis Dienstagnachmittag, 31.03.2020 beschädigten Unbekannte die Nikolauskapelle des Stadtteils Wittlich-Neuerburg. Die Nikolauskapelle ist außerhalb des Ortes am Radweg gelegen und erinnert an die 1811 an der Pest verstorbenen Bürger der damaligen Gemeinde Hatzdorf. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 400,- EUR entstanden. Zeugenhinweise zu der Tat bitte an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0.

