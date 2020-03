POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Dienstag, 31. März 2020

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Illegale Sperrmüllentsorgung

Ort: Üdersdorf, Lagerplatz am Sportplatz

Zeit: In der Nacht zum 30.03.2020

Bis bislang unbekannte Person/en entsorgten am Sportplatz in Üdersdorf bei den Altkleidercontainern illegal ihren Sperrmüll, ( u.a. alte Matratzen ).Vor Ort können zu-dem mehrere Müllsäcke festgestellt werden, welche zum Teil mit Altkleidung, zum Teil jedoch mit anderem Müll (Decken, Kissen, ect.) gefüllt sind. Hinweise an die PI Daun.

Ereignis: Brand einer Kettenraupe

Ort: Lava-/Sandgrube Gerolstein-Lissingen

Zeit: 28.03.00 - 30.03.2020

Über das vergangene Wochenende kam es zu einem Brand einer Kettenraupe in der Lavagrube in Lissingen. Die genauen Umstände die zum Brand führten sind noch nicht geklärt. Eine Brandstiftung durch unbekannte Täter kann jedoch nicht ausge-schlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein, (06591-95260) oder bei der PI Daun zu melden (06592/96260 ).

Ereignis: Diebstahl von Fichtenbrennholz

Ort: B 257 zw. Daun und Darscheid

Zeit: 28.03.20 - 30.03,2020

Durch bislang unbekannte Täter wurden ca. 10-12 Raummeter Fichtenholz ( Brenn-holz) entwendet, die an der B 257 zwischen Daun und Darscheid gelagert waren. Das Holz muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise an die PI Daun.

