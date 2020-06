Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb versucht sein Glück und wird geschnappt + Sprayer in der Berliner Straße + Hollandrad geklaut + Antenne abmontiert

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Dieb versucht sein Glück und wird geschnappt

Auf frischer Tat ertappten zwei Angestellte eines Fuhrbetriebes am Mittwochmorgen einen 58-jährigen Bad Nauheimer, als dieser gegen 8.30 Uhr in deren zuvor abgestellten grünen Renault herumwühlte. Die beiden Männer hatten das Fahrzeug nicht verschlossen, weil sie am Chaumontplatz einen Bagger von einem Hänger eines anderen Fahrzeuges abladen wollten.

Einer der beiden Angestellten sprach den 58-Jährigen auf sein Handeln an.

Der ertappte Dieb ergriff daraufhin die Flucht. Die beiden nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten ihn schließlich einholen. Dabei versetzte der Täter einem der Angestellten, einem 49-Jährigen aus dem Kreis Fulda, zwei Faustschläge ins Gesicht und trat nach diesem. Dieser erlitt dabei mehrere Verletzungen, unter anderem verlor er einen Zahn. Der andere Angestellte eilte weiter hinterher. Schließlich liefen die beiden den zwischenzeitlich verständigten Polizisten in die Arme. Die Ordnungshüter nahmen den Straftäter vorläufig fest. Da er seinen Namen nicht preisgeben wollte, musste er mit zur Dienststelle, wo unter anderem Fotos gefertigt wurden.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der offenbar verwirrte Mann dann in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen.

Bad Vilbel: Sprayer in der Berliner Straße

Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.30 Uhr am Mittwoch verunstalteten Unbekannte die Grundstücksmauer eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße großflächig und in gut sichtbarem "Gelb" mit einigen Buchstaben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Bad Vilbeler Polizei, Tel. 06101/5460-0.

>Bad Nauheim: Hollandrad geklaut

Am Montag entwendete ein Fahrraddieb zwischen 13 Uhr und 16 Uhr ein mittels Ringschloss gesichertes Hollandrad. Das Zweirad stand im Tatzeitraum vor dem Haus der Eigentümerin in der Homburger Straße. Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des Bikes bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Antenne abmontiert

Die Fahrzeugantenne eines Geländewagens von Ford montierten Diebe zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 9 Uhr im Pommernweg ab. Das Anbauteil im Wert von etwa 800 Euro war fest mit dem Fahrzeug verschraubt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Vilbel, 06101/5460-0.

