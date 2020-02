Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Opferstock beschädigt

Borken (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag gewaltsam an den Inhalt eines Opferstocks der St. Remigius Kirche zu gelangen. In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr brachen sie zwar den Münzeinwurf ab, gelangten jedoch nicht an die Spenden.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

