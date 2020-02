Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte beschädigen Pkw

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter einen geparkten, schwarzen 3er BMW auf der Vagedesstraße. Dabei gingen beide Außenspiegel und eine Seitenscheibe zu Bruch. Der rechten Beifahrertür hatte man eine Delle hinzugefügt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

