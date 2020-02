Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schwerer Unfall in Gescher - Nachtragsmeldung

Gescher (ots)

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 65 jähriger Gescheraner mit seinem PKW die L608 aus Richtung Reken in Fahrtrichtung Gescher. In Höhe der Unterführung zur BAB 31 kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonpfeiler. Die 67 jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Aufprall tödlich. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwerst verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle war bis um 02:15 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50000 Euro.

