Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bahnreisender beleidigt Fahrgäste und verletzt Zugpersonal/ Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Tutzing/Weilheim (ots)

Am Donnerstagabend (30. Januar) gegen 20:30 Uhr kam es in einer Regionalbahn (RB 59533) zwischen und Tutzing und Weilheim zu einer Beleidigung sowie Körperverletzung zum Nachteil einer Zugbegleiterin. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Geschädigten sowie Bahnreisenden, die Angaben zum Tathergang machen können.

Ein 29-Jähriger war in der Regionalbahn zwischen München und Weilheim unterwegs, als er durch die 59-jährige Zugbegleiterin einer Fahrscheinkontrolle unterzogen werden sollte. Zunächst ignorierte der Mann die Bahnmitarbeiterin und beschimpfte sie im weiteren Verlauf mehrfach lautstark. Der Deutsche, der ohne Fahrschein im Zug unterwegs war, versuchte vor der Zugbegleiterin und Fahrgästen, die ihr zu Hilfe geeilt waren, zu fliehen. Als die Bahnangestellte den mutmaßlichen Schwarzfahrer aufhalten wollte, drehte sich dieser zu ihr um und schrie sie beleidigend an. Kurz bevor die alarmierten Bundespolizisten am Bahnhof Weilheim einschreiten konnten, wurde die Frau im Gerangel durch einen Schlag gegen den Hals verletzt.

Die Bundespolizei Kempten ermittelt in diesem Fall wegen Körperverletzung und Beleidigung und bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 0831 540798-0.

Rückfragen bitte an:

Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de



