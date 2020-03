Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200319-2: Zeugen meldeten Fahrzeugbrand - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unabhängig voneinander informierten zwei Zeuginnen (20/55) vorbildlich die Feuerwehr. Am Fahrzeug entstand trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwoch (18. März) bemerkten zwei Zeuginnen um 22:20 Uhr einen Reifenbrand eines am Berliner Ring abgestellten Autos. Ohne zu zögern, informierten beide sofort die Feuerwehr. Der Brand, der sich mittlerweile auf das Fahrzeugheck ausbreitet hatte, konnte gelöscht werden. Der Fahrzeughalter, ein dort wohnender 51-Jähriger, sah nach Hinweis eines Nachbarn seinen brennenden Wagen vom Fenster seiner Wohnung aus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Die Beamten möchten wissen, wer eine Person am Wagen in Höhe der Hausnummer 1a auf dem Anwohnerparkplatz Ecke Goethestraße gesehen hat und Angaben zu diesem machen kann. Diese Zeugen sollen sich bitte telefonisch unter 02233 52-0 mit den Beamten des Kriminalkommissariates 11 in Hürth in Verbindung setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell