Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200318-4: Trio nach Zeugenhinweis gestellt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Jugendliche beschädigten massiv einen abgestellten Wagen. Das Motiv zur Tat ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Zwei Zeugen beobachteten am Dienstagabend (17. März) gegen 20:00 Uhr, wie sich drei Jugendliche an einem auf dem Parkplatz in Brühl-Vochem an der Römerstraße abgestellten Wagen zu schaffen machten. Das Trio stieg auf den Wagen und schlug wahllos auf ihn mit Stöcken ein. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Zeugen informierten die Polizei.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass sich das Trio von der Tatörtlichkeit entfernt und in die Bahnlinie 18 in Richtung Bonn gestiegen sei, worauf sich die Beamten zur Haltestelle Brühl Süd begaben. Um kurz nach 20:00 Uhr traf die Bahn der Linie 18 an der Haltestelle Brühl Süd ein. In dieser konnten drei männliche Personen angetroffen werden, auf welche die Personenbeschreibung eines Zeugen zutraf. Die Jugendlichen bestritten eine Tatbeteiligung. Nach der Personalienfeststellung übergaben die Polizisten die drei Beschuldigten in die Obhut der Erziehungsberechtigten und fertigten eine Strafanzeige. Einer der Zeugen informierte den 71-jährigen Fahrzeughalter. (bm)

