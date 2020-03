Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200318-3: Einbruch in Getränkemarkt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Täter ist am frühen Mittwochmorgen (18. März) in einen Getränkemarkt in der Wiesenstraße eingebrochen und hat Zigaretten gestohlen.

Ein Zeuge stellte gegen 01:30 Uhr eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstür fest. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 01:15 Uhr. Wie die Beamten vor Ort ermittelten, hatte sich ein unbekannter Mann gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft und eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Ansprechpartner sind die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell