Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau-Zum Vorwerk

Pkw fährt ungebremst in parkenden Lkw

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (22.01.2020) ist es in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw in einen parkenden Lkw fuhr und eine Person leicht verletzt wurde.

Gestern Abend gegen 18:30 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau aus Bad Schwartau mit ihrem Opel Corsa auf der Straße Zum Vorwerk, als sie in Höhe des dortigen Blumenladens ihren Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts lenkte und mit unverminderter Geschwindigkeit eine dort ordnungsgemäß geparkte Sattelzugmaschine rammte.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Die genaue Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Markus Bitter

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell