Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Buntekuh- Briggstraße/ Die Katze im Kleidercontainer

Lübeck (ots)

Am Montagabend (20.01.) ging ein Passant mit seinem Hund in der Briggstraße spazieren. Der Mann vernahm aus einem dort abgestellten Altkleidercontainer leises Katzengewimmer und informierte die Polizei. Beherzt nutzte er die Zeit bis zum Eintreffen des Streifenwagens und suchte nach der vermeintlichen Katze im Container. Der Lübecker fand in einer Plastiktüte eine batteriebetriebene Plüschkatze. Im Beisein der Beamten gab das Spielzeug keine Laute mehr ab - die Batterien waren wohl nun leer.

