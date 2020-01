Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen

Wurde in Heiligenhafen ein Kind von einer Frau angesprochen? - Folgemeldung

Lübeck (ots)

Bei der Polizei laufen derzeit Ermittlungen zu einem Vorfall vom Freitag (17.01.2020) in Heiligenhafen, der offenbar in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Den Gerüchten zufolge soll in der Straße Jägersmühle versucht worden sein, ein Kind in einen grauen Kastenwagen zu ziehen. Der Junge habe sich befreien können und sei weggelaufen. Doch: in wie weit entspricht die Darstellung in den Sozialen Medien der Wahrheit?

Aufgrund der Pressemitteilung der Polizei meldete sich gleich am Morgen des 22.01.2020 die Fahrerin des beschriebenen grauen Kleinbusses bei der Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein. Die 25-jährige hielt sich tatsächlich in der Straße Jägersmühle auf. Sie selbst hatte den Jungen nicht einmal bemerkt. Sie hatte lediglich vor, ihr Elternhaus aufzusuchen. Die Kriminalpolizei teilt dementsprechend mit, dass es sich bei der ganzen Sache um ein Missverständnis handelte.

