Brennende Strohballen auf dem Krumbecker Hof - Wer kann Hinweise geben?

Am Mittwochmorgen (22. Januar 2020) wurde ein Spaziergänger auf den Brand mehrerer Strohballen auf dem Krumbecker Hof aufmerksam. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 07.20 Uhr wurden die Beamten der Polizei Stockelsdorf zum Krumbecker Hof entsandt. Dort brannte in Höhe der dortigen Windkraftanlage gegenwärtig eine große Menge Stroh. Eine akute Gefährdung der Anlage bestand nicht. Jedoch wurde ein in unmittelbarer Nähe ordnungsgemäß abgestellter Anhänger eines Netzbetreibers in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Selbstentzündung der Strohballenmieten wurde ausgeschlossen. Daher bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollten Sie Hinweise zu diesem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-2207557

