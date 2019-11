Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW Unfall führt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Rhein-Main-Gebiet

A60 Tunnel Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, gegen 14.55 Uhr kam es im Hechtsheimer Tunnel zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr im Rhein-Main Gebiet kam. Der 41-jährige Fahrer eines LKW mit offenem Kipper befuhr den rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Bingen. In Höhe der Anschlussstelle Mainz Hechtsheim Ost fuhr er, vermutlich wegen zu geringem Abstand, einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Kippmulden-LKW fast ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden LKW stark beschädig. Am vorausfahrenden, noch fahrbereiten LKW entstand vergleichsweise geringer Sachschaden. Beide Fahrer konnten selbstständig aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde mit augenscheinlich leichten Verletzungen in eine Mainzer Klinik eingeliefert. Der 61-jährige Fahrer des vorausfahrenden LKW blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Bingen musste zunächst für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend konnte zunächst der linke, ab ca. 16.00 Uhr auch der mittlere Fahrstreifen geöffnet werden. Der Motor des auffahrenden LKW ließ sich nach dem Aufprall nicht mehr abstellen und lief mit Vollgas weiter. Durch die Berufsfeuerwehr konnte er nur durch den Einsatz eines CO²-Löscher abgestellt werden. Es kam zu einer kurzfristigen Rauchentwicklung, dies wiederum führte zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Der Tunnel wurde automatisiert für beide Fahrtrichtung gesperrt. Nach etwa 5 Minuten konnte die Richtungsfahrbahn Darmstadt jedoch wieder vollständig freigegeben werden. In Richtung Bingen bildete sich auf der A60 im Berufsverkehr ein erheblicher Rückstau bis zum Mainspitz-Dreieck. Die Bergung des beschädigten LKW erwies sich als sehr schwierig und konnte erst gegen 17.50 Uhr abgeschlossen werden. Nach der Reinigung der Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen ist die A60 in Fahrtrichtung Bingen seit ca. 18.30 Uhr wieder freigegeben.

