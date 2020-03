Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200319-1: Zeuginnen beobachteten Einbrecher-Trio - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei unbekannte Personen sind am Mittwoch (18. März) in ein Einfamilienhaus in der Carl-Bosch-Straße eingebrochen.

Eine Nachbarin (66) hörte gegen 10:15 Uhr in ihrer Wohnung ein lautes Geräusch, das von der Straße kam. Als sie zu einem Fenster ging, sah sie, wie drei unbekannte Personen mit einem Werkzeug an einem Küchenfenster des Nachbarhauses hebelten. Dabei handelte es sich um zwei Männer und eine Frau. Sie verständigte die Polizei und eine weitere Nachbarin (66). Diese ging in den Garten des vom Einbruch betroffenen Hauses, dessen Bewohnerin (75) nicht zuhause war. Dort bemerkte sie das beschriebene Trio, das daraufhin die Flucht in Richtung Philipp-Reis-Straße ergriff. Ihrer Personenbeschreibung zufolge waren alle etwa 20 Jahre alt, schwarz gekleidet und von schlanker, sportlicher Statur. Die Frau habe lange blonde Haare gehabt. Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher gewaltsam ins Haus eingedrungen waren und diverse Räume durchwühlt hatten. Wertgegenstände kamen nach erster Einschätzung der Hausbewohnerin nicht abhanden. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell