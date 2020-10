Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau Klein von der Gütersloher Polizei ruft nicht an - Helfen Sie mit! Machen Sie es den Betrügern schwer!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Verl (FK) - Seit Donnerstagmorgen gingen vorwiegend bei älteren Bürgerinnen und Bürgern in Verl zahlreiche Anrufe von "angeblichen Polizeibeamten" ein. In diesem Fall spricht am anderen Ende des Telefons eine Frau Klein von der Polizei Gütersloh. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4727677 Bevor es in diesen Fällen zu Schlimmeren kam, machten die Angerufenen alles richtig: Sie beendeten sofort das Gespräch und informierten die Polizei. Vorfälle dieser Art häufen sich leider in jüngster Vergangenheit. Erst am Montagabend kam es zu einer Geldübergabe einer arglosen Dame in Gütersloh an falsche Polizeibeamte. Die Betrüger rufen häufig bei älteren Menschen an und manipulieren ihre Opfer in stundenlangen Telefonaten. Sie erzählen ihnen, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und bei diesen eine Liste mit weiteren geplanten Einbruchsorten gefunden habe. Darauf befände sich auch die Adresse des Angerufenen. In allen Fällen fordern die Täter die Opfer auf, Wertgegenstände und Bargeld zum eigenen Schutz an einen "Kollegen" zu übergeben. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, solle das Opfer mit niemandem über den Vorfall reden. Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter die Opfer dazu, ihr gesamtes Barvermögen und mitunter sogar den Inhalt von Bankschließfächern nach Hause zu holen. Dort holt dann ein vermeintlicher Polizeibeamter Geld und Wertgegenstände ab. Wenn Sie Anrufe dieser Art mit oder ohne Anruferkennung bekommen, legen Sie sofort auf und beenden Sie das Gespräch. Geben Sie keinesfalls Geld, Schmuck oder sensible Daten heraus! Geben Sie keine Informationen dahingehend an Fremde, die Ihre Gewohnheiten, Arbeitszeiten, Anzahl der Familienmitglieder, Heimkehrzeiten oder gar Geheimnummern oder Kennwörter aller Art erfragen. Rufen Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder Sie bestohlen wurden. Sprechen Sie über die Masche der Betrüger und warnen Sie Ihre Mitmenschen. Wenn Sie unsicher sind, ob es sich bei dem Anrufer um einen richtigen Polizeibeamten handelt, lassen Sie sich seinen Namen geben. Rufen Sie dann bei Ihrer Polizei im Kreis Gütersloh an, Telefon 05241 869-0. Wir helfen Ihnen gerne! Jeder "echte" Polizeibeamte hat Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme!

