POL-GT: Firmentransporter aufgebrochen - hochwertige Werkzeuge gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Dienstagnacht (06.10., 01.04 Uhr), an der Straße Feldbusch, gewaltsam einen Firmentransporter geöffnet und mehrere Werkzeuge entwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt und stahlen vier Koffer mit hochwertigen Werkzeugen wie zwei Pressmaschinen, Bohrmaschinen und Akkuschrauber.

Der Transporter war an der Straße Feldbusch vor einem Wohnhaus abgestellt. Ein Videoaufzeichnungssystem an der Anschrift konnte bei der Tatbegehung zwei männliche, ca. 1,80 Meter große Personen aufzeichnen, die anschließend mit jeweils zwei Koffern den Tatort zu Fuß in Richtung Postweg verließen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

