Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl aus Kfz

Lautsprecher entwendet

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Mai 2020) drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren in einen Honda Civic ein, der vor einem Haus an der Hubertusstraße abgestellt war. Sie entwendeten Lautsprecher der Marke Sony, die auf dem Beifahrersitz des Wagens lagen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

