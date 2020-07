Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrlässige Brandstiftung in Rostock - zwei Schwerverletzte

Rostock (ots)

Am späten Abend des 18.07.2020 kam es gegen 23:30 Uhr in einer Kleingartenanlage in Rostock-Brinckmannsdorf zu einer fahrlässigen Brandstiftung, in deren Folge zwei Personen schwere Brandverletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen kam aus einem auf einem Tisch platzierten Ethanol-Kamin eine Stichflamme. Das am Tisch sitzende Ehepaar wurde durch die Stichflamme verletzt. Der 52-jährige Deutsche erlitt Verbrennungen am Oberkörper und den Händen, die 35-jährige Deutsche erlitt Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper. Beide wurden zur weiteren Behandlung in eine Lübecker Spezialklinik verbracht. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

