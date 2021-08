Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.08.2021.

Peine (ots)

Nach Verkehrsunfall flüchtete eine beteiligte Radfahrerin.

Ilsede, Eichstraße/An der Fuhse, 10.08.2021, 17:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die 10-jährige Radfahrerin auf der Eichstraße in Fahrtrichtung Groß Bülten gefahren. Hierbei sei sie offensichtlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg gefahren. Das Kind wollte an der Einmündung An der Fuhse nach links abbiegen. Hierbei stieß sie mit einer Radfahrerin zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt aus der Straße An der Fuhse auf die Eichstraße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad des Kindes beschädigt. Die andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die flüchtige Beteiligte kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre, schulterlanges blondes Haar, schwarze Jogginghose, grüner Mantel mit rosa bzw. roten Rosen bedruckt.

Bei dem Rad soll es sich um ein schwarz/graues Damenrad handeln, an dem ein schwarzer Fahrradkorb montiert war.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell